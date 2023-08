Volturino: il Musical su Padre Pio con Attilio Fontana

Il musical più importante sulla vita di Padre Pio “Actor Dei” arriverà a Volturino dove sarà allestito il prossimo 20 agosto. Lo spettacolo, già in tournèe da 15 anni e poi sospeso dal Covid, vede la regia curata da Attilio Fontana, il quale interpreta anche la figura del frate di Pietrelcina assieme a più di 40 artisti tra cantanti e attori, che racconteranno la vita di un uomo straordinario considerato il Santo dei nostri tempi. La produzione dell’evento è dell’Accademia Musicale Federiciana di Michele Lorusso e Agnese Paola Festa. Tutti gli artisti, con una speciale armonia musicale (tra cui Maurizio Semeraro nel ruolo del Demonio, Luciana Bottalico in quello della madre, Antonio Melissa in quello dell’avvocato, Carlotta Pistillo nel ruolo dell’indemoniata ed Enrica Cassetta in quello di una fedele), e i numerosi ballerini, presenteranno lo spettacolo in tre momenti: la giovinezza (dall’infanzia al miracolo delle stimmate), la maturazione spirituale (la sua vita a San Giovanni Rotondo fino alla morte della madre) e l’ospedale (dalla nascita alla completa realizzazione). La guida dell’intero cast, come detto, è affidata ad Attilio Fontana, già componente della band “I ragazzi italiani” e vincitore dieci anni fa di “Tale e quale show” con Amadeus, che in carriera ha collaborato anche con Lucio Dalla in uno dei suoi musical. Fontana ha scritto l’opera con la preziosa collaborazione dei frati conventuali di San Giovanni Rotondo. Entusiasta il Sindaco di Volturino Francesco Di Pasqua, che non vede l’ora di accogliere la produzione di un evento mai visto prima e che non mancherà di far arrivare ancora più turisti, in un paese dei Monti Dauni che – quest’anno in particolare – sta vedendo un grande numero di presenze grazie anche al buon cibo e alla clemenza del tempo, non facile da queste parti.



Pubblicato il 17 Agosto 2023