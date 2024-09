Volontario della Croce Rossa muore in un incidente d’auto

(Adnkronos) – "Sandro Banchellini, un volontario di 48 anni del Comitato di Pisa in servizio nell'unità territoriale di San Giovanni alla Vena, oggi ha perso la vita in un incidente stradale, mentre stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo, scomparsi ieri a Montecatini Val di Cecina a causa dell'alluvione che ha colpito quella zona della Toscana". Lo ha dichiarato la vicepresidente nazionale della Croce Rossa, Debora Diodati dicendosi sgomenta "di fronte alla nuova tragedia che ha colpito la grande famiglia della Croce Rossa Italiana". "In questo momento di grande dolore, ci stringiamo forte alla sua famiglia, il padre, il fratello Fabio e la sorella Giada, e a tutte le volontarie e volontari del suo Comitato. Ogni volta che un volontario se ne va è un grande dolore, ogni volta che questo accade mentre è in prima linea per aiutare chi ha bisogno, se ne va anche un pezzo del nostro cuore. Ma ci ricorda, una volta di più, di quanta Umanità sono capaci le donne e gli uomini di Croce Rossa. Siamo certi che il ricordo di Sandro resterà indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. E crediamo che il modo migliore per onorare la sua memoria sia continuare a portare aiuto e soccorso ai più vulnerabili, come ha fatto Sandro e come avrebbe continuato a fare se non ci fosse stato tolto troppo presto", ha concluso Debora Diodati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Settembre 2024