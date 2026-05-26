Volontari al lavoro per ripulire le aree verdi di Orsara

Hanno ripulito diverse aree verdi di Orsara di Puglia, recuperando circa 40 grandi bustoni di rifiuti, oltre a materiali ingombranti come biciclette abbandonate, pneumatici, materassi e piastrelle. Domenica 24 maggio, circa 60 persone tra volontarie e volontari di tutte le età, coordinate da ERA Protezione Civile Orsara, sono state protagoniste dell’evento conclusivo del progetto “Persone straordinarie, amanti della natura, tra la gente comune”.

Un progetto che il 15 e il 23 maggio era stato caratterizzato da altre due giornate di impegno, specificamente dedicate alle alunne e agli alunni delle scuole sui temi della legalità con la collaborazione dell’avvocata Ester De Michele e alle esercitazioni di prevenzione sui fattori di rischio con il supporto dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia, sezione di Foggia.

Durante la giornata di domenica 24 maggio, oltre all’attività di raccolta e recupero dei rifiuti per liberare le aree verdi, sono stati allestiti stand informativi dedicati alle attività di protezione civile ed è stata effettuata anche una dimostrazione sulla prevenzione antincendio grazie all’ANFI Foggia. Associazioni e Comune di Orsara di Puglia, anche nell’ambito della Rete dei Comuni Sostenibili, si sono ritrovati nell’ultima giornata per portare avanti un’iniziativa condivisa di tutela ambientale. Oltre a ERA, presente con le sezioni di Foggia, Cinque Reali Siti e naturalmente Orsara, hanno collaborato Medtraining, CISA, ANFI Foggia, Vigili del Fuoco, ANVVFC delegazione di Orsara di Puglia, AVIS Orsara, Masseria Monte Preisi, Tecneco, Forza della Natura, San Michele e Smile Animation & Creation. Insieme a queste associazioni erano presenti anche il Complesso Bandistico Santa Cecilia Città di Orsara di Puglia, la Pro Loco, Orsa Maggiore, Wild Cult, Holladura, Azione Cattolica e la Confraternita Santa Maria delle Grazie.

Grande soddisfazione è stata espressa da Antonio Di Biccari: “Una menzione speciale spetta al volontario più piccolo di Orsara di Puglia, Aldo Acquaviva, un bambino di soli 7 anni che ha trascorso la mattinata di domenica al servizio della sua comunità. Un bellissimo esempio per tutti noi. L’intera comunità ha partecipato con entusiasmo, dando un segnale concreto di attenzione e rispetto verso il territorio. Abbiamo ripulito alcune aree verdi e presto organizzeremo nuove giornate ecologiche per estendere l’impegno anche ad altri siti del territorio orsarese”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mario Simonelli: “Ringrazio tutte le associazioni orsaresi e le realtà arrivate da tutta la provincia di Foggia e dal capoluogo. La giornata di domenica e quelle che l’hanno preceduta sono state ricche di significato, con un forte senso civico e una collaborazione di comunità che rappresentano un patrimonio importante per Orsara di Puglia. Grazie davvero a tutti”.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026