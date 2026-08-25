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Volo Swiss costretto all’atterraggio d’emergenza alle Azzorre: cos’è successo

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(Adnkronos) – Allarme in volo sul collegamento tra Chicago e Zurigo. Il volo Swiss LX9, partito dagli Stati Uniti e diretto in Svizzera, ha dovuto interrompere la propria rotta e procedere con un atterraggio d’emergenza alle Azzorre oggi, martedì 25 agosto. Come riporta il quotidiano svizzero Blick, le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma i dati di Flightradar24 hanno mostrato – durante il volo – l'attivazione del codice 7700, utilizzato dagli equipaggi per segnalare una situazione di emergenza generale a bordo. L’aereo, un Boeing 777-3DE, ha quindi fatto rotta verso l’isola di Terceira, dove è atterrato all’aeroporto di Lajes intorno alle 8.30, secondo l’orario svizzero. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il volo a effettuare l’atterraggio d’emergenza. Un portavoce di Swiss ha spiegato al Blick che la decisione è stata presa dopo che l’equipaggio ha avvertito un 'odore chimico' a bordo e che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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