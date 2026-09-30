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Volo Dubai-Tel Aviv, passeggeri in festa dopo attacco sventato

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(Adnkronos) – I passeggeri sono salvi e a bordo del volo Dubai-Tel Aviv è festa. Un video diffuso sui social mostra la gioia degli oltre 170 passeggeri del volo FlyDubai, diretto in Israele.   A bordo del volo è andata in scena una violenta colluttazione, il copilota – secondo le ricostruzioni – ha ferito a coltellate il pilota: l'aggressore, come ha affermato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe voluto far schiantare l'aereo. L'intervento dei passeggeri, che hanno bloccato il copilota, ha consentito di evitare un epilogo drammatico. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Settembre 2026

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