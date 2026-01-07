Volkswagen ID. Polo: gli interni della futura compatta elettrica

(Adnkronos) – Con la ID. Polo, Volkswagen mostra una consapevolezza nuova: per rendere credibile un’auto elettrica compatta non basta riempirla di schermi, serve farla funzionare meglio nella vita reale. Ed è proprio dall’abitacolo che passa il messaggio più forte. Gli interni della futura ID. Polo raccontano una revisione profonda delle scelte fatte negli ultimi anni, con un ritorno evidente a ergonomia, logica e qualità percepita. La nuova architettura della plancia abbandona soluzioni dispersive e punta su uno sviluppo orizzontale pulito, leggibile e ordinato. Le superfici sono semplici, ma curate, con materiali che trasmettono solidità e una maggiore attenzione al comfort visivo e tattile. Rivestimenti in tessuto su cruscotto e pannelli porta contribuiscono a creare un ambiente meno freddo e più accogliente, senza rinunciare a un’impostazione moderna. Il centro dell’esperienza resta la tecnologia, ma con un approccio più maturo. La strumentazione digitale da 10,25 pollici e il display centrale dell’infotainment Volkswagen da quasi 13 pollici sono affiancati sullo stesso piano visivo, migliorando la lettura delle informazioni e riducendo le distrazioni. Le grafiche sono chiare, i menu semplificati, pensati per essere intuitivi anche senza lunghi tempi di apprendimento. La vera svolta è il ritorno deciso dei pulsanti fisici per le funzioni principali. Climatizzazione, comandi rapidi e controlli essenziali tornano ad avere interfacce dedicate, affiancate da un nuovo volante multifunzione con tasti ben riconoscibili. Una scelta che migliora l’esperienza di guida quotidiana, soprattutto nel traffico urbano. Tra i sedili anteriori compare una pratica rotella multifunzione per volume e contenuti multimediali, mentre l’ID. Light evolve diventando una vera interfaccia luminosa che si estende anche nelle porte anteriori. Il software introduce funzioni concrete come la guida a un solo pedale, assistenti al parcheggio avanzati e una nuova generazione di Travel Assist.

Pubblicato il 7 Gennaio 2026