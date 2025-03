Volkswagen Golf GTI in anteprima mondiale alla 24 Ore del Nurburgring 2025

(Adnkronos) – Dal 19 al 22 giugno 2025, l’edizione della 24 Ore ADAC del Nurburgring promette di essere memorabile per i fan del motorsport e, soprattutto, per gli appassionati del marchio Volkswagen. Proprio in occasione di questa storica gara, il marchio tedesco presenterà in anteprima mondiale un’edizione speciale della iconica Volkswagen Golf GTI, anticipando le celebrazioni per il 50° anniversario del modello, previsto nel 2026. Il debutto avverrà nel cuore dell’Eifel, davanti a un pubblico atteso di oltre 230.000 spettatori. L’evento sarà arricchito anche dalla presenza di vetture ad alte prestazioni della gamma Volkswagen R, esposte nell’area dedicata al pubblico. Il legame tra la sigla GTI e il Nurburgring è profondo: entrambi sono sinonimo di sportività pura e prestazioni autentiche. Per questo Volkswagen ha scelto proprio questo palcoscenico per mostrare per la prima volta un modello GTI sviluppato per celebrare mezzo secolo di evoluzione. Un’auto che unisce passato e futuro, pensata per chi vive la guida con passione. Anche sul fronte della competizione, Volkswagen non ha intenzione di passare inosservata. Il team Max Kruse Racing, reduce da una vittoria di classe nell’edizione 2024, torna con due Golf GTI Clubsport 24h. Al volante ci sarà ancora una volta Benjamin "Benny" Leuchter, volto noto tra i fan della GTI, pilota professionista e collaudatore ufficiale del Marchio. Al suo fianco, nel team, il pluricampione di rallycross Johan Kristoffersson e i piloti esperti del Nordschleife Nico Otto e Heiko Hammel. La seconda vettura sarà invece guidata da Fabian Vettel, fratello minore del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel, pronto a scrivere la propria pagina nel motorsport.

Pubblicato il 27 Marzo 2025