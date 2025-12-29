Volkswagen Atlas 2026 e Atlas Cross Sport: il massimo riconoscimento IIHS per la sicurezza

(Adnkronos) – La nuova generazione del Volkswagen Atlas 2026 e dell’Atlas Cross Sport 2026 ottiene il prestigioso TOP SAFETY PICK+, la valutazione più alta assegnata dall’Insurance Institute for Highway Safety. Per i due SUV di dimensioni medie è un risultato che consolida un percorso iniziato con il rinnovamento del 2024, confermando l’attenzione del marchio verso la protezione attiva e passiva. Secondo i criteri aggiornati dell’IIHS, solo i modelli capaci di ottenere il giudizio “good” nei test frontali, oltre che nella prova laterale aggiornata, possono ambire alla valutazione superiore. Fondamentale è anche la presenza di fari standard di qualità elevata e di un sistema di prevenzione degli incidenti con pedoni con valutazione almeno “acceptable”. In questo contesto, Volkswagen Atlas e Atlas Cross Sport si distinguono per i fari LED di serie considerati “good”, supportati da un sistema di illuminazione adattiva che orienta il fascio luminoso in curva migliorando la visibilità. Uno dei punti cardine dell’offerta 2026 è la presenza della tecnologia IQ.DRIVE, proposta di serie su tutta la gamma. La piattaforma integra radar, videocamera frontale e sensori a ultrasuoni, combinando funzioni pensate per ridurre il rischio durante la guida quotidiana. Il sistema lavora coordinando Front Assist, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, riconoscimento di pedoni e ciclisti, Lane Assist, ACC con Stop&Go, Emergency Assist e Travel Assist. La dotazione include inoltre Exit Warning, High Beam Control e, a richiesta, soluzioni avanzate come Park Assist, Predictive ACC, Area View, Head-up Display e Dynamic Road Sign Display.



Pubblicato il 29 Dicembre 2025