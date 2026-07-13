Volenterosi a Parigi, nasce coalizione europea per scudo anti-missili balistici: c’è anche Italia

(Adnkronos) – Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. E' l'iniziativa lanciata oggi a Parigi, in occasione della riunione della Coalizione dei Volenterosi, dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito, che hanno firmato una dichiarazione congiunta per avviare la costituzione di una Coalizione per la difesa anti-missili balistici. L'obiettivo, si legge nella dichiarazione, è sviluppare in tempi rapidi una capacità europea di difesa "puramente difensiva" attraverso la realizione di un' "architettura integrata di difesa missilistica" in grado di "scoraggiare e neutralizzare future minacce missilistiche". Il progetto affiancherà e integrerà i sistemi nazionali già in servizio o in fase di acquisizione, facendo leva sulla cooperazione tra industrie della difesa, ricerca e capacità operative. Nella dichiarazione i leader sottolineano che l'iniziativa "non è contro alcun popolo, ma a difesa del nostro", riconoscendo inoltre l'esperienza accumulata dall'Ucraina nella difesa dagli attacchi missilistici durante "la guerra di aggressione" della Russia come un contributo fondamentale allo sviluppo del progetto.

I 10 Paesi intendono definire requisiti operativi comuni, istituire gruppi di lavoro tecnici e meccanismi di governance condivisi, oltre a una road map per rendere operative le prime capacità della Coalizione. Previsti anche il sostegno a programmi congiunti di ricerca e sviluppo, l'individuazione di possibili strumenti di finanziamento e un rafforzamento dello scambio di dati e informazioni. La Coalizione resterà aperta all'adesione di altri Paesi che ne condividano principi e obiettivi.

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Pubblicato il 13 Luglio 2026