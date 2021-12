“Vogliamo raggiungere quota trenta punti a fine girone di andata”

Il Foggia vuole tornare subito alla vittoria e realizzare possibilmente una nuova striscia di risultati utili dopo la sconfitta contro il Catanzaro. La squadra rossonera giocherà oggi pomeriggio allo ‘Zaccheria’ ed in settimana si è allenato sul sintetico fella FIGC di via Ascoli. Pochi dubbi per il tecnico boemo che alla vigilia della gara ha quasi sempre le idee chiare, anche in caso di scelte obbligate confermerà il suo ‘must’ 4-3-3, con le forze eventualmente da inserire a seconda delle condizioni fisiche. Il banco di prova sarà probante perché di fronte ci sarà la Virtus Francavilla, tre punti avanti e soprattutto capace di realizzare dieci punti nelle ultime cinque gare, perdendo soltanto una volta contro la Turris. Ma numeri a confronto, il Calcio Foggia 1929 ha conseguito cinque vittorie, due pari ed una sconfitta, cambiando trend nelle ultime cinque gare interne dove ha realizzato ben tredici punti, di fronte ci sarà la Virtus Francavilla ha raccolto soltanto dieci punti, perdendo cinque volte, pareggiando una e vincendo soltanto tre volte. Dopo la gara con la Virtus Francavilla, sarà la volta dell’Avellino guerrigliero, sportivamente s’intende, allo stadio Partenio e poi la prima giornata di ritorno a chiudere l’anno solare, il 22. Il Foggia, dovrà prestare molta attenzione perché Petermann è diffidato e si attendono novità per alcuni recuperi. Le dichiarazioni di mister Zdenek Zeman, come si evincono anche dal canale ufficiale della società dei Satanelli: “Penso che non c’è una squadra che gioca allo stesso livello in tutte le fasi. Il problema è sfruttare i momenti buoni e costruire qualcosa di più. A Catanzaro non ci è riuscito niente e purtroppo abbiamo subito i gol. Ha influito anche il terreno di gioco e non siamo riusciti a giocare come sappiamo. La Virtus Francavilla come le altre squadre cercherà di chiudersi ma noi dobbiamo sfruttare gli spazi che ci saranno soprattutto bisognerà costruire dal centrocampo. Ci mancano gli altri attaccanti che sono infortunati ma a me non interessa chi fa gol anche il resto della squadra può farlo soprattutto me li aspetto anche dal centrocampo. Abbiamo degli obiettivi per cercare di migliorare la rosa. Sono soddisfatto dei 28 punti vorrei aggiungere qualcosa e se facciamo 30 punti all’andata è un buon risultato. Penso che la caratteristica più importante sia l’ordine tattico. Noi ci proviamo sempre a costruire in allenamento qualcosa e spero che la squadra si concentri sulla costruzione ma anche nella fase difensiva. La Virtus Francavilla è una buona squadra a parte i risultati con giocatori bravi che giocano un buon calcio”.

M.I.

