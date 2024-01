“Vogliamo fare un calcio propositivo e vincere le partite”

Il Calcio Foggia 1920 ha chiarito che Olivieri è il mister della primavera 3 e che collabora con la Prima Squadra. Ma ieri Tommaso Coletti, guiderà in deroga la squadra in deroga, al posto di Antoniozzi. Una deroga estesa per trenta giorni a mister Coletti che ieri ha parlato alla vigilia della gara con il Taranto, per la prima di del girone di ritorno: “Io credo che sia un momento particolare e tutte le persone che stanno collaborando a quest’idea vogliano il bene del Foggia: in che modo si è inquadrata ce lo porremo tra un po’ di giorni. Tutti quanti lavoriamo tante ore al giorno per ottenere i risultati”. Coletti, sulla costruzione dal basso ed eventuale ispirazione a mister De Zerbi, la guida tecnica dei rossoneri ha risposto: “Roberto De Zerbi è una grandissima fonte di ispirazione ed avendo avuto la fortuna di averlo avuto come tecnico. Studiamo le sue squadre e principi da tempo, ciò però non significa che bisogna copiare ma al massimo adattati. Costruzione dal basso e giocare a calcio, fanno parte del nostro vocabolario buttare la palla a caso cercando di fare tredici non è nelle nostre idee. Abbiamo l’idea di calcio propositivo e provare a vincere le gare. Ho vissuto tre situazioni diverse a Foggia con tre presidenti e tecnici diversi, e questo è la mia quarta volta che torno. C’è un legame fortissimo e per me è un’occasione imperdibile e ringrazio pubblicamente Antonio Vacca per quest’idea giunge da lui ed un’occasione unica e banco di prova importante, Ringrazio la società per questa possibilità”. Sul Foggia che ha trovato come ambiente e spogliatoio: “Foggia è sempre la stessa. Poi naturalmente i gruppi sono diversi. Nello specifico ho trovato un gruppo predisposto a mettersi a disposizione e insieme ad Antonio Vacca, sono stati i promotori di qualcosa di diverso, posso solo complimentarmi”. Su mercato il tecnico ha garantito che la società cercherà di completare i tasselli mancanti e di voler lanciare un’idea di por positività con il materiale a disposizioni, senza però entrare nelle dinamiche di mercato. Il Foggia vissuto come collettività, il mister sulla gara che li aspetta ha detto: “Ci aspetta un derby e dispiace non giocarlo con i nostri tifosi, la nostra spinta. Però cercheremo di vincere la gara e crediamo di averla preparata nel migliore dei modi. Arriviamo carichi e speriamo di far esplodere questo entusiasmo portando a casa una prestazione e vittoria”. Su indicazioni di staff tecnico, l’ufficio stampa ha risposto che sono rimaste le figure comunicate e si aggiungerà soltanto la figura di Luigi Agnelli, come collaboratore tecnico. “Io penso che rimuginare su quello che avrebbe potuto essere serve a ben poco o a nulla. Noi pensiamo al presente e a tirare il meglio” le parole della guida tecnica rossonera sullo scarso tempo avuto a disposizione per preparare il derby contro il Taranto di Eziolino Capuano. Su che tipo di messaggio lanciare ai tifosi, Coletti non ha dubbi: “Mettere tutti noi stessi a disposizione”. Ultime battute su dove deve migliorare: “non giudico il lavoro di un altro tecnico. Da fuori è facile giudicare ma senza conoscere le dinamiche interne ci sono delle motivazioni. Non si giudica un libro dalla copertina. Ci sono necessariamente delle cose per essere più spavaldi e “galeotti”, la mentalità vincente. Ho trovato giocatori forti, e predisposti, qualcuno meno specifico ma con il lavoro si può ovviare. La società farà di tutto per migliorare la squadra ed io sul rettangolo di gioco”. (Ph. Calcio Foggia).

