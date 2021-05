Voglia di partecipare e sapere, al via i nuovi corsi formativi

Tutto pronto per i nuovi percorsi formativi per i volontari degli enti del Terzo Settore. Il CSV Foggia ha aperto le iscrizioni per tre nuovi corsi in modalità a distanza, on line. Si parte il 24 maggio con “Strategie e interventi dei Centri Antiviolenza per il contrasto alla violenza di genere”, con l’obiettivo di trasmettere ai corsisti le conoscenze necessarie per svolgere attività di volontariato nell’ambito dell’assistenza alle vittime. Nel mese di giugno, invece, si terrà il corso “La riforma del Terzo Settore: dalle modifiche statutarie alle opportunità da cogliere”, destinato a venti rappresentanti di associazioni di volontariato e di altri enti non profit. In programma ci sono sei lezioni per illustrare le nozioni di base relative agli aspetti fiscali e amministrativi utili alla gestione delle associazioni. Sempre nel mese di giugno, sono previsti i sei incontri del corso “Fare ed essere in rete: per una consapevolezza delle relazioni associative e una crescita degli ETS”. Le lezioni trasmetteranno ai corsisti le conoscenze per attivarsi nella costruzione e gestione di una rete con associazioni, altri enti non profit, enti pubblici, imprese, al fine di incrementare le opportunità di crescita della propria organizzazione. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% delle ore di lezione del corso prescelto. Intanto, sono aperte anche le iscrizioni del seminario “Lavorare con le Fondazioni: quali opportunità e come coglierle” in programma martedì 25 maggio, alle ore 18.00 su piattaforma Zoom. La presentazione a cura di Fabio Quitadamo, progettista del CSV Foggia, illustrerà le modalità per cogliere le opportunità messe a disposizione dalle fondazioni sul territorio. “Obiettivo della nostra formazione – spiega il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è quello di mettere i volontari nella condizione di raggiungere crescenti livelli di efficacia ed efficienza, anche individuali, per consentire un migliore lavoro di squadra all’interno della propria organizzazione. Sono percorsi formulati mediante il confronto di esperienze, privilegiando il modello laboratoriale-partecipativo”. Schede ed iscrizioni sul sito del Centro di Servizio al Volontariato: www.csvfoggia.it.

