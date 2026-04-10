Vivai forestali in Capitanata, focus sulla chiusura

La chiusura dei vivai forestali nella provincia di Foggia è stata al centro dei lavori della IV Commissione regionale, presieduta da Antonio Tutolo, con l’audizione dell’assessore all’Agricoltura e dei responsabili di Arif richiesta dal consigliere Nicola Gatta per chiarire le motivazioni dello stop alle strutture di Deliceto e Orsara di Puglia, le eventuali iniziative per la riattivazione o una diversa destinazione e lo stato di avanzamento del programma regionale di forestazione “Boschi di Puglia”, annunciato nell’ottobre scorso dal presidente della Regione Antonio Decaro.

Il consigliere Nicola Gatta (FdI) ha motivato la sua richiesta di audizione a seguito della diminuzione della superficie boschiva pugliese che oggi è pari al 9/10% del territorio. Ma soprattutto, che in un contesto già di per sé critico sotto il profilo ambientale, si inserisce la chiusura di due storici vivai dell’ARIF, siti nei comuni di Orsara di Puglia e Deliceto che insistono nei monti dauni. Si tratta di strutture che risultavano pienamente operative e funzionali e che, allo stato attuale, risultano chiuse e in stato di abbandono, con la presenza di piante non adeguatamente tutelate e, in alcuni casi, esposte a fenomeni di degrado e vandalizzazione.

Nei cinque vivai che insistono nella provincia di Foggia – ha rilevato inoltre il consigliere Gatta – da quando la gestione è passata in mano ad Arif non si producono più piante.

Da qui la richiesta di Gatta di rivedere il piano di investimento per i vivai, augurandosi da parte della Giunta regionale di investire tutte le risorse a disposizione.

Per l’assessore all’agricoltura Francesco Paolicelli la chiusura dei vivai richiamati, rientra in un piano organizzativo avviato da diverso tempo, al fine di ottimizzare le risorse. Dei cinque vivai ricadenti nella Capitanata, si arriverà ad un’azione di razionalizzazione delle spese ottimizzandole al massimo per cercare di dare un aiuto concreto agli agricoltori. L’obiettivo è di avere aree verdi che devono essere di aiuto all’agricoltura pugliese. Per conto di ARIF è intervenuto il dirigente della Sezione fitosanitaria dell’Agenzia regionale Miche Tenore, il quale ha confermato che le condizioni di alcuni vivai come quelli di Orsara e Deliceto, in cui sono state rilevate situazioni non in linea con i requisiti sanitari, hanno determinato la scelta di investire su un nuovo vivaio regionale a Lucera, specifico per le specie adatte al clima sul livello del mare e uno nella foresta umbra per le specie di montagna. Ha poi detto che il numero totale di piante prodotte in tutti i vivai Arif saranno non meno di 500 mila piante e che la produzione non subirà una variazione a ribasso.

Il capogruppo Pd Stefano Minerva ha espresso perplessità sul numero previsto di piante, ricordando le perdite registrate in particolare nel Salento e sottolineando la necessità di una pianificazione più strutturata, che tenga conto anche della formazione di personale qualificato e dell’efficientamento della spesa per mantenere attiva la produzione.

L’assessore Paolicelli ha infine assunto l’impegno di fornire alla Commissione un quadro aggiornato sullo stato dei vivai e sui relativi costi di gestione, per definire le azioni da intraprendere nelle prossime fasi.



Pubblicato il 10 Aprile 2026