Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli, la preoccupazione della figlia Evelina: “La sofferenza è evidente”

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Vittorio Sgarbi si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Gemelli. Al momento tutto tace, non ci sarebbero dichiarazioni da parte della famiglia. Ma lo scorso anno, più volte la figlia Evelina, ospite nei programmi televisivi, ha parlato delle condizioni del critico d'arte mostrandosi molto preoccupata e dispiaciuta di non poter avere un confronto diretto.

Il saggista ed ex sottogretario era stato ricoverato nella primavera del 2025

, quando ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi. Questa condizione aveva spinto Evelina a presentare un'istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che Sgarbi non fosse più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi e inoltre aveva accusato la compagna Sabrina Colle di tenerla lontana dal padre. "Papà è" in condizioni da "schifo e io mi innervosisco sempre più a vedere le sue apparizioni pubbliche. Dicono che gli vogliono tanto bene, ma intanto lo mandano in tv in condizioni critiche. Papà è una persona che non sta bene, la sofferenza è evidente", aveva raccontato la giovane ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La ragazza aveva anche fatto riferimento a presunti tentativi di suicidio: "Pare che lui abbia cercato due volte di andare sul terrazzo da solo, ma poi è stato fermato in tempo". La giovane aveva visto il padre all'udienza dello scorso 28 ottobre: "Quando l'ho visto ho capito in che condizioni fosse. Non è lui. Io faccio tutto per mio padre, perché ritengo che le persone che gli stanno attorno non lo aiutino". E ancora: "Per me è una questione di principio. Le foto parlano da sole. Mi dà fastidio spiegare l'ovvio. Dovrebbe essere in ripresa, ma non mi sembra migliorato", aveva raccontato. L'ultima intervista della giovane risale allo scorso 25 maggio. Nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona', Evelina aveva sottolineato le condizioni, a suo dire, critiche del padre: "Basta avere gli occhi per vedere le ultime uscite, lo portano un giro come fosse un brand, come un cognome che funziona e che continua a funzionare".

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026