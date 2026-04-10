Vittime Epstein contro Melania: “Protegge i potenti e scarica su di noi”

(Adnkronos) – "Protegge chi detiene il potere" e "scarica il peso della responsabilità sulle vittime". Così un gruppo di vittime del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha criticato il discorso della First lady Melania Trump, nel quale affermava di non aver mai avuto rapporti con lui e con la sua complice Ghislaine Maxwell. "Le vittime di Jeffrey Epstein hanno già dimostrato uno straordinario coraggio facendosi avanti, presentando denunce e rilasciando testimonianze. Chiedere loro di più ora significa scaricare la responsabilità, non rendere giustizia", si legge in una nota. Il discorso di Melania, "inoltre, distoglie l'attenzione da Pam Bondi", l'ex procuratrice generale licenziata dal presidente americano Donald Trump. Bondi "dovrà rispondere dei documenti occultati e della divulgazione dell'identità dei sopravvissuti". Si tratta di "fallimenti che continuano a mettere a rischio vite umane, proteggendo al contempo chi li ha resi possibili. I sopravvissuti hanno fatto la loro parte. Ora è il momento che chi è al potere faccia la sua", prosegue la nota. Melania Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento negli abusi commessi da Epstein, morto in carcere nel 2019. "Non ho avuto alcun rapporto con Epstein" e "non sono mai stata vittima di Epstein", ha detto Melania alla stampa. "Non sono stata presentata a Donald Trump da Epstein", ha aggiunto la First lady precisando: "Non ero a conoscenza delle attività illegali di Epstein". "Le menzogne che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi stesso", ha dichiarato la First lady. "Le persone che mentono sul mio conto sono prive di etica, umiltà e rispetto", ha aggiunto. "Per anni, numerose immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me sono circolate sui social media. Fate attenzione a ciò in cui credete. Queste immagini e storie sono completamente false", ha continuato Melania Trump. "Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato", ha dichiarato dopo che sono state diffuse foto che la ritraevano insieme a Donald Trump e a Epstein a feste dell'alta società newyorkese. "Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein", ha affermato ancora, esortando il Congresso a tenere un'udienza pubblica per le vittime del finanziere al fine di "dare loro l'opportunità di testimoniare sotto giuramento".

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Pubblicato il 10 Aprile 2026