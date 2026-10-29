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Vittimberga (Inps): “Utilizziamo l’Ai per trasformarci in modo etico”

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Nel corso del seminario Issa tenutosi a Roma presso palazzo Wedekind è intervenuta ancheil direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga che ha rimarcato come l’ente si stia adeguando al cambiamento in atto grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. “INPS si sta trasformando profondamente, utilizzando in maniera etica l’intelligenza artificiale. Noi stiamo costruendo un welfare language model che sta attento alla protezione dei dati dell’utente ”, ha detto.


Pubblicato il 29 Ottobre 2026

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