Attualità

Vittemberga (Inps): “Ai sia sovrana per mettere al sicuro cittadini”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Stiamo costruendo un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia sovrano e che tuteli i dati dei cittadini. La nostra attenzione è duplice: quella di creare un modello efficiente che possa essere foriero di semplificazione all’interno delle nostre procedure, ma allo stesso tempo un modello etico, basato sulla tutela dei cittadini e della sovranità del dato, perché noi tuteliamo una serie di dati estremamente sensibili e quindi per noi è importante metterli a sicuro dall’appropriazione indebita, che i modelli generalisti non controllati potrebbero effettuare”. Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttrice generale Inps a margine del convegno ‘Valore Ia’ per il lancio di Ultra, il nuovo framework AI di Almaviva.  Vittimberga ha poi aggiunto che: “Noi abbiamo il dovere etico di non rispondere soltanto a domanda dei cittadini, ma essere sempre più proattivi, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le potenzialità delle ormai nostre oltre 470 prestazioni”. In conclusione, la direttrice generale Inps ha spiegato che questo è possibile anche grazie all’AI, che aiuta a rilevare in maniera proattiva le esigenze degli utenti. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump e la crociata contro l’ora solare: “Dannosa per la salute, con più luce meno omicidi”

8 minuti fa

Caso Garlasco, la consulenza di Cristina Cattaneo rischia la nullità? Il nuovo nodo legale﻿

46 minuti fa

Centrosinistra verso le elezioni, oggi la Direzione Pd: prima tappa verso il tavolo per il programma

59 minuti fa

Ora solare 2026, un’ora di sonno in più: quando cambia l’orario e quali effetti ha sull’organismo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio