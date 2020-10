Vito Montanaro : “Valutiamo l’obbligo di mascherina in tutta la regione“

“Stiamo valutando l’obbligo della mascherina sulla base della relazione prodotta ieri sera dai nostri epidemiologi rispetto all’andamento dei casi dell’ultima settimana:

numero di casi, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, diffusione dei casi sul territorio ecc.. E’ il bollettino settimanale dei bollettini giornalieri”. Così Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia a proposito delle contromisure da prendere per arginare la crescita di casi di covid19.

“Il tema mascherine in tutta la Regione come nel Lazio deriva dal fatto che ci sono focolai sparsi su tutto il territorio. I vari focolai sono riportati nella relazione che adesso leggiamo – aggiunge – e nel corso della giornata vediamo di determinarci”.In alcuni comuni i sindaci hanno già adottato provvedimenti che prevedono l’obbligo della mascherina, ad esempio a San Severo in provincia di Foggia dove va indossata in determinati luoghi affollati.

Ma si sono già mossi i sindaci di Polignano a mare, con un provvedimento generale, e di Monopoli, nel barese. In quest’ultimo centro riguarda determinate fasce orarie. “Nel momento in cui il presidente dovesse emettere l’ordinanza – conclude Montanaro – questa azzera tutte le altre, se è inclusiva delle riflessioni fatte da ciascun sindaco”.

