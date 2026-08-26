Viterbo, scooter travolto da camion: arrestato il conducente, guidava con la patente revocata

(Adnkronos) – E' stato arrestato il 50enne alla guida dell’autocarro che lunedì si è scontrato con uno scooter sulla provinciale Caninese a Tessennano nel Viterbese, causando la morte di un 65enne. L'uomo, cittadino albanese residente a Roma e dipendente della ditta proprietaria del mezzo, guidava con la patente revocata. La vittima era stata trasportata all'ospedale 'Santa Rosa' di Viterbo, dove è deceduta poco dopo per le gravi lesioni riportate. I carabinieri della compagnia di Tuscania hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e arrestato il conducente per omicidio stradale, disponendo per lui i domiciliari.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026