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Viterbo, scontro tra due auto a Nepi: muore una ragazza di 17 anni

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(Adnkronos) – Una ragazza di 17 anni è morta nello scontro tra due macchine avvenuto poco prima di mezzanotte sulla Mazzanese, a Nepi. Per lei, incastrata tra le lamiere dell'auto sulla quale viaggiava, i sanitari del 118 non hanno potuto che costatare il decesso. Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri tre ragazzi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Settembre 2026

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