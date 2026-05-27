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Viterbo, esplode villetta a Bolsena: morto un 67enne

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(Adnkronos) – Una villetta è esplosa oggi a Bolsena, in provincia di Viterbo. L'incidente, probabilmente dovuto a una fuga di gas, è avvenuto questa mattina alle 9.30 in via della Rena.  Un uomo, Wilmo Capretto, 67 anni, è morto a causa dell'esplosione.   Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre ordinarie, cinofili, Usar e del gruppo operativo speciale, che sono ancora al lavoro per estrarre il corpo dell'uomo dalle macerie.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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