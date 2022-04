Visite gratuite al Centro di diagnosi e cura dell’infertilità maschile e femminile

E’ in programma per sabato 7 maggio presso il Centro di analisi cliniche Aesculapius di Foggia, afferente al consolidato Gruppo Omnia Medica, un Open Day gratuito interamente dedicato alla presentazione delle attività per le coppie che vogliono conoscere il Programma Donnamed per la Procreazione Medicalmente Assistita. E’ infatti da poco attivo presso la struttura di Via Telesforo 188 un nuovo servizio per la diagnosi e cura dell’infertilità maschile e femminile. L’attività nasce da una sinergia tra lo staff del centro polispecialistico diretto dalla dottoressa Edvige Carnevale, e il dottor Angelo Tocci, Ginecologo e Andrologo, Medico Responsabile del Trattamento di Fecondazione Assistita, Direttore Responsabile del Gruppo Donnamed dove un’equipe completa si occupa di fecondazione assistita, di malattie dovute al papilloma virus maschile e femminile, di andrologia e sessuologia.

In occasione dell’Open Day alle donne sarà possibile sottoporsi ad un test sulla riserva ovarica che sarà valutata ecograficamente dal dottor Tocci, mentre gli uomini potranno effettuare uno spermiogramma, che consiste in un esame di laboratorio rivolto allo studio del liquido seminale, tutt’oggi considerato uno strumento basilare nella valutazione della fertilità maschile. La refertazione degli esami, anch’essi gratuiti, verrà effettuata nella stessa giornata. “L’apertura a Foggia dell’Ambulatorio di Diagnosi e Cura dell’infertilità di coppia del Gruppo Donnamed di Roma è una novità importante nel panorama pugliese per le coppie che affrontano il percorso della maternità, quando questa è resa difficile dall’infertilità – riferisce il dott. Angelo Tocci -. A Foggia, le coppie potranno usufruire di diagnosi accurate al fine di capire la causa dell’infertilità. A Roma, verranno effettuati trattamenti di elevata specializzazione tra cui fecondazione in vitro (ICSI e FIVET), colture embrionali a blastocisti, selezione degli embrioni sani, determinazione molecolare della migliore finestra di impianto embrionario, preservazione della fertilità, biopsie testicolari per i casi di assenza degli spermatozoi nell’eiaculato etc. Tutto con il minimo spostamento dal territorio ed evitando i viaggi della speranza all’estero, inutili nella maggior parte dei casi. Effettuare tutto vicino casa è un indubbio vantaggio in termini di qualità, tempo, controllo sui protocolli e le procedure di laboratorio, costi e protezione medico-legale”. Il dott. Tocci opera presso primari Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) in Italia, in Spagna e a Cipro. A Roma, collabora con il Reparto di PMA della Casa di Cura Villa Mafalda, uno dei più importanti centri di fecondazione assistita di III livello della capitale. I trattamenti per infertilità di coppia consistono nell’Inseminazione intrauterina omologa ed eterologa, fecondazione in vitro (FIVET e ICSI) omologa ed eterologa (con ovodonazione e/o donazione del seme), selezione genetica dell’embrione sano, preservazione della fertilità, biopsie testicolari (TESE) per i casi di assenza di spermatozoi (azoospermia). Il Gruppo Donnamed è altamente specializzato in casi di ridotta riserva ovarica, età materna avanzata, endometriosi e fecondazione eterologa e ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di “bambino in braccio”. Durante il colloquio con il dottor Tocci, che sarà possibile prenotare per l’Open Day presso la segreteria del Centro Aesculapius o presso il Centro Donnamed, la coppia potrà ottenere tutte le informazioni sui trattamenti e le tecniche per diventare genitori con la fecondazione medicalmente assistita, avere un quadro attendibile sulle percentuali di successo, quali gli esami necessari prima di poter aderire al programma per la donna e per l’uomo, le norme della legislazione italiana.

Il Laboratorio Aesculapius fornisce oltre 500 diversi tipi di analisi, la maggior parte delle quali viene eseguita in sede. Sicurezza nella gestione dei dati del paziente, tracciabilità dei processi e costante controllo della qualità analitica guidano quotidianamente le attività del personale altamente specializzato. La strumentazione del Laboratorio è caratterizzata da una forte integrazione tra robotica ed informatica. Nel Laboratorio le provette primarie, identificate con etichette dotate di barcodes, sono inserite direttamente nella strumentazione e le analisi vengono scrupolosamente supervisionate da operatori qualificati. Il laboratorio partecipa a 2 programmi di controllo di qualità esterna (VEQ): RANDOX Quality Control e Quality System Marigo Bio Group Medical System.

