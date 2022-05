Visita guidata e laboratorio per bambini dedicati alla mostra “Arpi riemersa”

Proseguono gli appuntamenti di Arpi riemersa: arredi e corredi, il ciclo di incontri organizzato dal Museo del Territorio di Foggia, nell’ambito della mostra Arpi riemersa. Dalla rete idrica alla scoperta delle necropoli (Scavi 1991-1992), inaugurata lo scorso febbraio.Mercoledì 1 giugno 2022, alle ore 20.30, in via Arpi 155 – sede della struttura che fa parte del Polo Biblio-Museale di Foggia istituito dalla Regione Puglia – si svolgeranno una visita guidata e un laboratorio per bambini. Il Museo del Territorio, dunque, replica la formula già sperimentata con successo nelle aperture straordinarie del 3 aprile e del primo maggio, promuovendo attività rivolte a tutta la famiglia.L’obiettivo è quello di far conoscere le diverse tipologie vascolari dell’antico insediamento daunio di Arpi, ospitate proprio al Museo. Si tratta di reperti rinvenuti in contesti funerari del VI-III secolo a.C.Testa o croce? è il titolo del laboratorio per bambini, che farà seguito alla visita guidata nelle sale museali.Dopo una breve introduzione sula storia di Arpi, che fu tanto ricca e potente da coniare addirittura monete proprie, i piccoli visitatori realizzeranno la loro piccola “moneta”, ispirandosi all’antica tecnica scultorea a sbalzo. Ingresso libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria.

