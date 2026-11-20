E’ arrivato a Roma il tour che vede impegnata Banca Mediolanum in un evento nazionale dal titolo ‘Visionari – La Banca al servizio delle persone’. Un appuntamento fatto non solo di ricordi e numeri ma soprattutto di idee utili per promuovere il vero significato di ‘Fare Banca’. Sara Doris, vicepres. Della Banca ha parlato della capacità dei grandi visionari come suo padre di aiutare e valorizzare i giovani



Pubblicato il 20 Novembre 2026