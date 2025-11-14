Attualità

Visibilia, giudice sospende processo Santanchè per diffamazione: atti a Senato

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha sospeso oggi, venerdì 14 novembre, il procedimento che vede imputata il ministro del Turismo Daniela Santanchè per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia. Nella scorsa udienza la difesa del ministro aveva sollevato un’eccezione relativa all'applicazione del comma 1 dell'art. 68 Cost. che prevede l'insindacabilita' delle opinioni espresse in aula.  Oggi il giudice monocratico ha deciso per la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al Senato per vagliare la condizione di procedibilità.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sky down oggi, problemi 14 novembre. Cosa succede

7 minuti fa

Beatrice Arnera replica ad Andrea Pisani: “Non voglio spettacolizzare il mio dolore”

24 minuti fa

Coppa Davis, Sonego convocato al posto di Musetti

29 minuti fa

Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: “Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità”

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio