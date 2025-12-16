Attualità

Viora (Sigo): “Società scientifica importante per l’aggiornamento medico”

(Adnkronos) – "Credo che le società scientifiche, e la Sigo in primis, possano avere un grande ruolo nella formazione, nell'aggiornamento dei medici, che è diverso dal ruolo che hanno le università, perché le società scientifiche possono giocare un grande ruolo nell'aggiornamento dei medici che hanno terminato il loro percorso accademico: il nostro lavoro, la nostra attività, richiede un continuo e costante aggiornamento". Così Elsa Viora, presidente eletto Società italiana di ostetricia e ginecologia, intervenendo al 100esimo Congresso Sigo, che fino al 17 dicembre riunisce a Bari, oltre 3 mila specialisti Aogoi, Agiu e Agite. "L'altro importante aspetto – aggiunge Viora – è la diffusione dell'informazione a tutta la popolazione, perché dobbiamo fornire informazioni corrette: non vogliamo metterci in competizione con influencer o altro – avverte – ma certamente dobbiamo giocare un ruolo in un'informazione che sia scientificamente valida, che sia comprensibile e che sia utile per tutti". 
Pubblicato il 16 Dicembre 2025

