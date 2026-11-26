Un camionista che si era rifiutato di aderire alla protesta contro il caro carburante e per questo aggredito e derubato del pesce che trasportava. E’ uno degli episodi al centro dell’inchiesta della Procura di Foggia che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette persone, tutte residenti in provincia, accusate di aver organizzato una serie di azioni illegali durante le manifestazioni dello scorso ottobre. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito perquisizioni personali, domiciliari e sui veicoli in uso agli indagati, alla ricerca di elementi utili a ricostruire quanto accaduto durante le giornate di mobilitazione. Secondo gli investigatori, i sette hanno costituito un gruppo organizzato per mettere in atto blocchi stradali, danneggiamenti e furti, prendendo di mira soprattutto gli automobilisti e gli autotrasportatori che non volevano partecipare alle manifestazioni. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile, dalla Digos e dalla Polizia Stradale, avrebbero documentato anche comportamenti particolarmente pericolosi per la circolazione. Dall’alto dei cavalcavia sarebbero stati scagliati sassi e mattoni, mentre lungo alcune arterie autostradali sarebbero stati disseminati chiodi per ostacolare il passaggio dei veicoli. L’episodio piu’ grave riguarda un furgone adibito al trasporto di prodotti ittici. Cinque degli indagati hanno costretto il conducente a fermarsi, pretendendo che si unisse alla protesta. Al suo rifiuto, l’uomo e’ stato aggredito. Il gruppo avrebbe quindi aperto il vano di carico, scaraventando sull’asfalto una parte del pesce e portando via il resto della merce a bordo di un’automobile. La procura ipotizza nei confronti dei sette anche il reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di illeciti durante le proteste. Le perquisizioni hanno permesso agli investigatori di raccogliere nuovi elementi che saranno esaminati nell’ambito degli accertamenti ancora in corso.



Pubblicato il 26 Novembre 2026