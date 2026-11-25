(Adnkronos) – “Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione per tenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere, sulla tutela delle vittime e sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione.

Nel suo messaggio diffuso sui social, Meloni evidenzia “la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”.

“Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”, conclude Meloni.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”.

“A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026 – prosegue il capo dello Stato -, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni. Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”, conclude Mattarella.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026