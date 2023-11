Violenza sulle donne, Lino Guanciale e l’appello agli uomini – Video

(Adnkronos) – "Siamo noi uomini a dover fare un passo in più perché se è vero che non tutti siamo colpevoli, siamo e dobbiamo sentirci tutti responsabili perché non si tratta di cambiare qualche dettaglio, si tratta di sovvertire un ordine millenario". E' l'appello lanciato in un video sui social da Lino Guanciale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una chiamata all'impegno di tutti quella dell'attore "per cambiare la cultura dello stupro in cultura del consenso, per imparare a fare qualcosa – afferma – che forse nessuno sa fare davvero che non è non ferire o prevenire il dolore ma rispettare davvero la libertà di ogni donna". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Novembre 2023