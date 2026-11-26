Nel giorno della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Elisa torna a raccontare l’abuso sessuale subito quando era bambina, rivelato qualche settimana fa. “Il senso di colpa che rimane addosso è un paradosso. Perché di fatto tu non hai fatto niente eppure ti senti molto in colpa”, dice la cantautrice, presentando alla stampa il nuovo album ‘Kintsugi’, in uscita venerdì prossimo e ripercorrendo il trauma subito.



Pubblicato il 26 Novembre 2026