720 richieste e consulenze telefoniche, 82 accessi in presenza e 66 percorsi di fuoriuscita dalla violenza avviati nei primi nove mesi di attività. Sono i dati del Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, presentati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Inaugurato il 19 gennaio 2026 in collaborazione con l’associazione Assolei APS, il centro ha registrato, fino al 31 ottobre, una media di oltre due richieste telefoniche al giorno. I risultati sono stati illustrati durante l’incontro “La rete ospedale-territorio contro la violenza di genere”, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della sanità e del mondo associativo, sottolineando il ruolo dei presidi sanitari nel supporto e nella protezione delle donne.



Pubblicato il 26 Novembre 2026