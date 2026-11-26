(Adnkronos) – Da ieri a oggi sono dieci le donne prese in carico dal centro antiviolenza Mascherona di Genova che oggi ha raggiunto il totale di 531 vittime contro le 530 di tutto il 2025. Un trend in crescita dovuto anche alla sensibilizzazione delle giornate, come quella del 25 novembre contro la violenza di genere, ma che per la referente del centro Manuela Caccioni suonano come un campanello di allarme per l’estremo bisogno di assistenza che ha portato negli anni ad aumentare vertiginosamente il numero di casi. “Proprio oggi è arrivata in centro una ragazza a cui il marito ha messo le telecamere in casa, dicendoglielo anche”, racconta Caccioni all’Adnkronos. Una delle tante storie tristi che ogni giorno passano dal centro. “Lui ossessionato dalla gelosia, lei pensava di potere creare con lui una famiglia”, racconta, ma poi ha scoperto l’altro lato dell’uomo che amava. “Non aveva lesioni, non può andare a farsi refertare al pronto soccorso, ma fa parte di una delle tante situazioni di sottomissione delle donne”, spiega.

In un altro caso recente la violenza è stata anche fisica perché una donna si è presentata in centro con il timpano perforato dal compagno. “La violenza domestica rappresenta il 98% dei casi che prendiamo in carico – spiega Caccioni – poi può esserci il caso di mobbing, o il vicino stalker”. Oggi il centro antiviolenza Mascherona fa attività di sensibilizzazione a partire dalle scuole. “Ci sono casi di ragazzine con fidanzatini gelosi e possessivi, uno non voleva che lei uscisse con le amiche, con i nostri colloqui si rendono conto di essere già intrappolate in relazioni tossiche”, sottolinea. L’aumento dei casi comporta un aggravio dei costi per i centri, a partire dal personale. “Dobbiamo essere onesti: quest’anno abbiamo ricevuto maggiori fondi, un tempo prendevamo 50mila euro, ora siamo a tre volte tanto, ma è ovvio che la mole di lavoro è aumentata e i fondi non possono essere sufficienti”, chiude la referente del centro.

Non va meglio in Campania. Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Giugliano, un divieto di avvicinamento ad Anacapri, una denuncia per stalking a Castellammare di Stabia. Mentre in tutta Italia ieri c’erano eventi e manifestazioni contro la violenza di genere, a Napoli ed in provincia, come riferiscono le forze dell’ordine, sono stati registrati tre casi di violenza. Un fenomeno che non conosce soste, spiegano dal Centro Antiviolenza (CAV) del Comune di Napoli, che offre supporto gratuito e anonimo, ascolto, orientamento, sostegno psicologico e legale, orientamento al lavoro e mediazione. Il CAV era attivo ieri, registrando denunce durante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Registriamo 100 nuovi accessi annuali in ognuno dei sei centri antiviolenza del Comune, che diventeranno otto dal 2027”, spiegano dal Centro di Scampia, “Anche oggi i centri sono oggi sono aperti, le denunce sono in forte ascesa, è un segnale di fiducia e di speranza per determinare un calo nel numero dei femminicidi”. La media riferita è di circa dieci accessi al mese in ognuno dei Centri antiviolenza. “E’ un percorso doloroso e faticoso, ci sono violenze al quartiere Vomero come a Scampia, continuano a raccontare dal CAV, “non sono fattori il tenore di vita, l’istruzione di chi esercita violenza e chi subisce, si verificano casi su donne che hanno studiato sino alla quinta elementare, ma anche l’avvocata sposata con un farmacista. Inoltre la dinamica è sempre la stessa tra coppie sposate o meno. Serve alzare ancora la soglia dell’attenzione, dobbiamo ridurre i casi di femminicidio”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026