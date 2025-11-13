Attualità

Violenza su donne, Schlein posta una foto con Giorgia Meloni: “Sì a una norma importantissima”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In commissione Giustizia della Camera via libera all'unanimità al mandato al relatore sulla Pdl per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Ed Elly Schlein festeggia pubblicando una foto in cui stringe la mano alla premier Giorgia Meloni. "Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione giustizia alla Camera abbiamo approvato all'unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro", scrive sui social. "Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese", prosegue la segretaria del Pd.   
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Conte leader più amato tra i giovani, Meloni conquista gli over 25: il sondaggio Swg

10 minuti fa

Arezzo, bimbo soffocato all’asilo nido: Procura indaga su negligenze nella sorveglianza

11 minuti fa

La volta buona, Eva Grimaldi: “Sono rimasta un anno senza seno per un chirurgo incompetente”

15 minuti fa

Violenza di genere, Semenzato: “Sostenere donne in accesso a prevenzione e cura”

17 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio