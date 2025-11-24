Salute

Violenza su donne, Ordini infermieri aderiscono a campagna Orange the World

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Anche gli infermieri in campo per dire no alla violenza contro le donne. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) annuncia l'adesione alla campagna Unite 2025 – Orange the World, promossa dalla Nazioni Unite: 16 giorni di attivismo per dire insieme '#NoExcuse, basta alla violenza contro le donne'. Dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, fino al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani) milioni di persone si mobiliteranno in tutto il mondo – spiega Fnopi in una nota – Insieme a loro, gli infermieri di tutta Italia, attraverso gli Ordini territoriali, "opportunamente sensibilizzati dalla Federazione nazionale". In particolare, informa la federazione, durante il Forum Risk Management ai nastri di partenza ad Arezzo (25-28 novembre) lo stand animato dalla Fnopi e dagli Ordini della Toscana ospiterà materiale promozionale della campagna, insieme a numerosi gadget color arancione, per consentire a cittadini e professionisti sanitari di scattare foto e postarle sui social media usando gli hashtag suggeriti dalle Nazioni Unite: '#NoExcuse' e '#OrangeTheWorld'. "La Federazione nazionale Infermieri – conclude la Fnopi – ribadisce la propria contrarietà a tutte le forme di violenza fisica e verbale nei confronti delle donne, dentro e fuori il luogo di lavoro". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sos prostata, l’urologo: “Psa da solo non basta, educare i giovani alla prevenzione”

1 ora fa

Giornata contro la violenza sulle donne, da RigeneraDerma 500 terapie pro bono per curare le cicatrici

3 ore fa

Prevenzione cardiovascolare gratuita in 28 città, riparte ‘Truck tour Banca del cuore’

4 ore fa

Legali C&P: “Corte Milano spiana strada a rimborsi rette Rsa”

3 giorni fa
Pulsante per tornare all'inizio