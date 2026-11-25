(Adnkronos) – Oltre 244mila donne dichiarano di aver subìto almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare.

Questi i drammatici dati che emergono da un’indagine Istat e Dpo (Dipartimento pari opportunità) sulla sicurezza delle donne dai 16 ai 75 anni, condotta sul campo tra marzo 2025 e gennaio 2026. Oggi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Moige vuole dare un segnale forte e immediato scendendo in campo con il progetto “Be Active”, volto a trasformare la consapevolezza in interventi concreti sul territorio. Il progetto finanziato proprio dal Dipartimento per le pari opportunità, nasce dalla consapevolezza che la lotta alla violenza non può limitarsi alla gestione dell’emergenza, ma deve trasformarsi in una sfida culturale quotidiana. Il cuore dell’intervento parte dalle scuole, dove il Moige attiverà webinar e percorsi e-learning per docenti e studenti. Attraverso la peer education, oltre 100 “ragazzi ambasciatori” saranno formati per supportare i propri coetanei, supportati dalla diffusione di 17.000 booklet informativi.

L’obiettivo è scardinare i modelli culturali errati sin dall’adolescenza, promuovendo una cultura del rispetto e della cittadinanza attiva. Oltre alla prevenzione, ‘Be Active’ offre protezione immediata: il progetto garantisce infatti servizi di primo counselling psicologico, gruppi di mutuo-aiuto e assistenza legale gratuita per le donne e le famiglie. Parallelamente, l’unità mobile del Moige toccherà le principali piazze italiane per tre grandi Open Day di informazione, mentre campagne media nazionali, con il volto dell’attrice Sarah Maestri, porteranno il messaggio di sensibilizzazione su tv e radio. Lo spot è stato lanciato oggi presso l’evento di Metis di Meo “I mille volti della violenza di genere” a Roma, presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli ed è visibile al seguente link: https://youtu.be/NgZo7YTifGI. Accanto allo spot di progetto, l’iniziativa accoglie e rilancia in un’ottica di sinergia e rete promozionale anche la diffusione dello spot ‘La trappola di Venere’, promosso da Gianluca Mech e dall’Associazione La Città delle Donne Aps. “La violenza spesso affonda le sue radici in stereotipi, pregiudizi e modelli relazionali che si costruiscono fin dall’infanzia. Per questo sono profondamente convinta che l’educazione salverà il mondo e che rappresenti il primo e più importante strumento di prevenzione. Come attrice e presidente di 3 Elle Ets, ogni giorno mi impegno affinché il linguaggio dell’arte e della comunicazione possa aiutare i giovani a sviluppare consapevolezza, empatia e rispetto. Ho aderito con convinzione a BeActive perché ne condivido un principio fondamentale: il futuro si costruisce con ciò che insegniamo oggi. Educare al rispetto significa costruire una società libera dalla violenza”, dichiara Sarah Maestri, attrice e presidente di 3 Elle Ets.

“Ogni anno lavoriamo a fianco delle scuole, delle comunità e con le associazioni per far conoscere i tanti volti della violenza di genere, perché la violenza fisica e sessuale è l’apice di un percorso che spesso inizia con la violenza psicologica, economica, sociale. Ascoltare le storie dei testimoni, conoscere i loro percorsi e l’iter che gli ha permesso di chiedere aiuto, uscendo da questi contesti è una fonte di forte ispirazione. Spesso sapere riconoscere i campanelli d’allarme è il passaggio più arduo sul quale lavorare con i giovani”, dichiara Metis Di Meo, attivista per i diritti umani, conduttrice e autrice tv. “La violenza di genere è una piaga che si combatte solo se diventiamo tutti attori del cambiamento. Con questa iniziativa non vogliamo solo offrire un porto sicuro a chi è già vittima, attraverso il supporto legale e psicologico, ma vogliamo entrare nelle scuole per dare alle nuove generazioni gli strumenti critici per riconoscere e disinnescare quelle trappole psicologiche che precedono l’abuso. Educare oggi significa salvare vite domani”, dichiara Elisabetta Scala, vice – presidente del Moige Il percorso di ‘Be Active’ proseguirà nei prossimi mesi con la creazione di una ‘Carta dei Servizi per le donne’ in collaborazione con i Comuni e con cicli di alta formazione dedicati ad avvocati e psicologi, per garantire una rete di assistenza territoriale sempre più qualificata e presente.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026