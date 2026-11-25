(Adnkronos) – La violenza di genere non è solo un fatto sociale e culturale, ma può avere anche una dimensione economica. Sul tema Adnkronos/Labitalia ha intervistato Chiara Mancini, vice direttore generale Abi.

Come riconoscere la violenza economica nei confronti delle donne?



La violenza economica è una forma di violenza spesso silenziosa, difficile da riconoscere, ma con conseguenze molto importanti sulla vulnerabilità delle persone. Può manifestarsi con comportamenti che limitano l’accesso ai servizi finanziari fino a impedire la gestione autonomia delle risorse economiche, ad esempio attraverso il controllo del conto corrente e degli strumenti di pagamento e la gestione unilaterale delle finanze familiari. Ma non solo. La violenza economica può riguardare anche il lavoro e la formazione, quando vengono ostacolate le possibilità professionali o le opportunità di crescita. Queste situazioni possono creare o rafforzare una condizione di dipendenza economica, rendendo ancora più difficile uscire da una relazione violenta. Per questo è importante imparare a riconoscere i segnali e aumentare la consapevolezza. Un obiettivo che Abi pone al centro del suo impegno per promuovere pari opportunità e contribuire alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

Quali dati ci aiutano a comprendere la dimensione della violenza economica?



La violenza economica aumenta con la dipendenza finanziaria. Le rilevazioni dell’Istat mostrano che tra le donne che subiscono violenza economica, oltre la metà non dispone di un reddito personale e vive grazie al mantenimento dei familiari conviventi. L’assenza di un reddito personale può quindi trasformarsi in un fattore di fragilità limitando concretamente la libertà delle donne di scegliere, e interrompere relazioni violente. L’indipendenza economica diventa quindi non soltanto un obiettivo di emancipazione, ma una condizione fondamentale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Se ci si rende conto di vivere una situazione di violenza è fondamentale chiedere aiuto e poter contare su una rete di sostegno e servizi specializzati.

Quanto contano autonomia ed educazione finanziaria nella prevenzione e nel contrasto alla violenza economica?



L’autonomia economica è una condizione fondamentale per la libertà personale, e l’educazione finanziaria contribuisce a svilupparla. L’autonomia infatti si costruisce nel tempo, attraverso la formazione, il lavoro ma anche attraverso la possibilità di compiere liberamente le proprie scelte economiche e finanziarie. Significa poter gestire consapevolmente il proprio denaro, utilizzare un conto personale, conoscere e proteggere i propri strumenti di pagamento, tutelare reddito e risparmi e poter compiere scelte economiche informate. Abi, anche attraverso la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, lavora per diffondere conoscenze economiche e finanziarie e rendere più accessibili informazioni e strumenti che possono contribuire all’autonomia.

Qual è l’impegno dell’Abi e delle banche per rafforzare l’autonomia economica e finanziaria delle donne?



E’ un impegno che si sviluppa su più livelli e che rientra nel più ampio lavoro del settore bancario per l’inclusione finanziaria, la sostenibilità sociale e le pari opportunità. Un impegno che si traduce anche in strumenti per aiutare a riconoscere e prevenire la violenza economica, che partono da domande semplici e dirette come: Posso gestire liberamente il mio denaro?, Posso utilizzare il mio conto? Sono libera nelle mie scelte lavorative? Sono attività di informazione ed educazione finanziaria, realizzate anche con le banche e le associazioni dei consumatori e con il contributo dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Ets Aps per arrivare anche dove ci sono maggiori fragilità. A queste si affiancano iniziative per favorire l’autonomia nella gestione del denaro, per diffondere la conoscenza del numero pubblico antiviolenza e stalking 1522, e per creare condizioni per contribuire a costruire percorsi di uscita. Un impegno quest’anno valorizzato da Abi anche attraverso l’iniziativa di comunicazione ‘Un impegno che ci unisce. Come un filo’ https://www.abi.it/i-macro-trend/demografie-e-disuguaglianze/pari-opportunita/campagna-abi-25-novembre-2026/ e l’adesione alla campagna mondiale Orange the Worl, promossa dalle Nazioni Unite.

Quale valore assume, in questo percorso, il protocollo d’intesa tra Abi e il Dipartimento per le Pari Opportunità?



Il protocollo che la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, e il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, hanno siglato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi, rafforza la collaborazione tra banche e istituzioni per fare fronte comune contro la violenza di genere. L’accordo rinnova e consolida l’impegno avviato nel 2023 per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, con una particolare attenzione alla violenza economica e all’autonomia finanziaria. L’obiettivo è rafforzare la formazione e l’informazione, far conoscere gli strumenti pubblici e privati disponibili per l’inclusione finanziaria, aumentare la consapevolezza sulle diverse forme di violenza e discriminazione e favorire la diffusione di conoscenze e strumenti che consentano una gestione più autonoma e consapevole delle risorse economiche e dei risparmi. Il valore dell’intesa sta nel mettere in sinergia competenze ed esperienze diverse. La violenza contro le donne è un fenomeno complesso, per fronteggiarla è fondamentale l’impegno e la collaborazione di tutti.

—

lavoro/dati

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Novembre 2026