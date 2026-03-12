Attualità

Violenza sessuale di gruppo su disabile a Napoli, tre arresti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Tre persone sono state arrestate questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane affetto da disabilità.  Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai Carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte, anche di natura tecnica, i tre indagati – si legge in una nota a firma del procuratore aggiunto Anna Maria Lucchetta – approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima, la costringevano a subire atti sessuali. Il giovane sarebbe stato sottoposto per diversi mesi a ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti e atti denigratori. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ascolti tv, doppia vittoria per De Martino con ‘Step’ e ‘Affari tuoi’

5 minuti fa

Ecosistema tecnologico oltre il PC, Multiple Business Engines Strategy e focus su IA per le PMI

13 minuti fa

Slitta la tassa sui mini pacchi, ministero verso provvedimento: le novità

19 minuti fa

Università Link, accordo con Regione Lazio per formazione medica e professioni sanitarie

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio