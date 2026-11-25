Una panchina rossa, accesso libero ai consultori e le facciate dei presidi sanitari illuminate di rosso. Sono alcune delle iniziative dell’Asl Foggia in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “La violenza non può e non deve essere mai normalizzata, giustificata o confusa con l’amore. Nessuna forma di abuso, fisico o psicologico, può essere considerata accettabile, né può essere tollerata in nome di presunti legami affettivi” dichiara la direttrice generale Tiziana Dimatteo.

Oltre all’inaugurazione di una panchina rossa nella casa di comunità hub di Foggia, in tutti i consultori familiari aziendali è garantito l’accesso libero e gratuito per ricevere supporto psicologico, assistenza ostetrico-ginecologica e orientamento verso percorsi di protezione. In ospedale a San Severo ostetriche e ginecologi insieme a una rappresentante del centro antiviolenza ‘Il Filo di Arianna’ forniranno informazioni sui servizi sanitari e sociosanitari per le donne vittime di violenza e saranno presenti anche donne agenti di polizia per spiegare gli strumenti previsti dal Codice Rosso.

Da questo pomeriggio, inoltre, le facciate esterne di tutti i distretti socio sanitari di Asl Foggia e dei presidi ospedalieri di Manfredonia, Cerignola e San Severo saranno illuminate da fasci di luce rossa. “Iniziative come questa hanno un valore che va oltre la giornata simbolica: contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che richiede un impegno costante e condiviso” afferma il direttore amministrativo di Asl Foggia Massimo Raponi. “La rete tra servizi sanitari, istituzioni, associazioni e comunità rappresenta una risorsa essenziale per intercettare i bisogni, superare le barriere e offrire un aiuto concreto” sottolinea il direttore sanitario Leonardo Miscio.



Pubblicato il 25 Novembre 2026