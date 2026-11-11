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Violenza di genere, Princi (FI): “Occorre fare rumore come fa la Fondazione Cecchettin per dire no

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“Il più potente strumento di prevenzione sia l’educazione. Ed è la prevenzione che sta adottando quotidianamente la fondazione di Gino Cecchettin”. Lo dichiara l’eurodeputata Giusi Princi, a margine dell’evento al Parlamento europeo. Princi sottolinea la necessità di intervenire sin dalla scuola dell’infanzia “perché non possiamo permettere che il possesso venga inteso quasi come una forma di amore, oppure che il controllo venga interpretato come una forma di protezione”. Un impegno trasversale, rimarca, perché “la libertà è un valore universale e non ha un colore politico”.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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