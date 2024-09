Violenza al Policlinico, il Prefetto: “Sarà potenziato l’impianto di videosorveglianza”

“Dopo questi episodi di violenza abbiamo reputato di estendere ancora di più l’orario del posto fisso di polizia fino alle 24 ma anche oltre. Questo anche per avviare un’azione di monitoraggio rispetto alle criticità registrate. Il problema è stato ampiamente considerato. Abbiamo raggiunto delle importanti intese per assicurare la sicurezza all’interno del policlinico”. Lo ha detto il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, che ieri mattina ha tenuto un vertice con le forze di polizia, la governance del policlinico Riuniti e le organizzazioni sindacali per discutere delle possibili soluzioni relative all’escalation di aggressioni al personale sanitario.

“Dal 24 aprile scorso – ha continuato il prefetto – è operativo un protocollo per dotare tutti i medici di un sistema di allerta immediato che, attraverso un dispositivo, possa avvisare tempestivamente la sala operativa delle forze di polizia. Per il pronto soccorso sarà potenziato l’impianto di videosorveglianza con una ‘control room’ per poter valutare a distanza delle situazioni che possono diventare una criticità e determinare l’intervento delle forze di polizia”.

“Siamo qui – ha concluso – per rinnovare l’impegno di tutte le forze di polizia e accompagnare la strategia dell’azienda ospedaliera e nelle azioni di prevenzione volte a mitigare sostanzialmente questo rischio”.



Pubblicato il 12 Settembre 2024