Violento temporale a Foggia, strade allagate e rami caduti

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio su Foggia dove intere aree e le strade sono state invase dall’acqua e alcuni automobilisti sono rimasti in panne con le proprie autovetture. Il forte vento ha provocato anche la caduta di rami di alberi finiti su auto in sosta fortunatamente senza creare danni alle persone. Vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati per la rimozione degli alberi caduti e il ripristino della viabilità.



Pubblicato il 26 Agosto 2025