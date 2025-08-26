Primo Piano

Violento temporale a Foggia, strade allagate e rami caduti

Vigili del fuoco e polizia locale impegnati in decine interventi

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
Meno di un minuto

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio su Foggia dove intere aree e le strade sono state invase dall’acqua e alcuni automobilisti sono rimasti in panne con le proprie autovetture. Il forte vento ha provocato anche la caduta di rami di alberi finiti su auto in sosta fortunatamente senza creare danni alle persone. Vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati per la rimozione degli alberi caduti e il ripristino della viabilità.

 


Pubblicato il 26 Agosto 2025

Foto di Quotidiano di Foggia Quotidiano di Foggia
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise

2 ore fa

Lucera, sequestrate sigarette di varie marche e fuochi pirotecnici

1 giorno fa

Foggia umiliato dal Catania, un debutto da film horror

1 giorno fa

Trovato morto in un casolare campagna, era scomparso da tre giorni

3 giorni fa
Pulsante per tornare all'inizio