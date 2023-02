Vinto il derby con il Taranto: Il Foggia di Gallo vola al quarto posto

Nella venticinquesima giornata di campionato e turno infrasettimanale il Foggia si conferma la terza formazione più in forma del campionato per risultati conseguiti in questo dato momento, proiettandosi meritatamente al quarto posto, a soli meno cinque punti dal Pescara terzo in classifica. Con il Cerignola, il Calcio Foggia aveva perso in casa un derby dopo essere passata anche in vantaggio. Ma dopo quella volta il Foggia è caduto soltanto altre tre volte, contro Giugliano e contro Picerno e Francavilla, ma è cresciuto tantissimo mettendo a segno vittorie di fila e qualche pari. Tuttavia, nel turno infrasettimanale di mercoledì sera il Foggia allo Zaccheria è stato perfetto nel derby contro il Taranto perché ha annichilito il Taranto per 2 a 0 con le reti dal dischetto di Peralta e Garattoni tutte nel primo tempo, nella ripresa ha sfiorato il tris ma è stata diligente anche nell’amministrare la gara contro un Taranto poco arrembante in grado di creare soltanto un vero pericolo ma il portiere del Foggia ha chiuso la saracinesca, mantenendo il terzo clean sheet di fila, merito anche dell’ottimo lavoro che viene svolto con mister Gianni Iurino, preparatore dei portieri rossoneri. A fine gara come riportato dal sito ufficiale del club ha parlato mister Gallo entusiasta della terza vittoria di fila: “La prestazione e il risultato sono da tenere stretto perché sapevamo le difficoltà nell’incontrare il Taranto. I ragazzi sono stati bravi nel gestire e nel fare una prestazione eccellente senza rischiare nulla. È stata una prova di maturità della squadra. Questi ragazzi si sono fidati dal primo giorno della mia idea di calcio e delle mie scelte. La squadra è caduta ma si è saputa rialzare. Siamo migliorati nell’autostima e nelle conoscenze. La strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a crescere per consolidare. È passato un girone per me da quando sono allenatore del Foggia e siamo riusciti a conquistare punti ma soprattutto la stima dei nostri tifosi. Siamo ‘bravini’per adesso ma abbiamo ancora tanto da fare. Adesso però la nostra testa deve essere immediatamente proiettata a domenica. Ho dato ai miei ragazzi gli strumenti per ricredere in loro stessi. Beretta ha un problema muscolare quindi mancherà, mentre Costa è stato male questa notte con la febbre ma ha giocato poi ha chiesto il cambio quando non ne poteva più. Sui calcio di rigore abbiamo Ogunseye, Petermann e Peralta poi la scelta sta a loro per chi se la sente di calciare. I portieri devono lavorare poi deciderò chi far giocare. Questo è il gruppo che ho a disposizione e che si deve esaltare. Devo lavorare con loro e sono orgoglioso di loro. Valuteremo poi il resto e se prendere qualcuno tra gli svincolati. La terza partita consecutiva è quella più complicata ma lo sarà anche per gli avversari. Mi auguro che l’entusiasmo dei tifosi possa aumentare ulteriormente”. La prossima gara del Foggia, sarà ancora allo “Zaccheria” domenica alle 17.30. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

