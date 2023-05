Vino, Vitaliano Maccario nuovo presidente Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato

(Adnkronos) – Si è svolta il 29 maggio l’Assemblea dei soci del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che ha decretato l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. I consiglieri, eletti con mandato triennale, sotto la guida del presidente neoeletto Vitaliano Maccario, rappresenteranno il Consorzio e le eccellenze enologiche che caratterizzano il Monferrato. Una squadra composta anche dai due vicepresidenti Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente uscente, simbolo dell’intenzione di dare continuità all’importante lavoro svolto fino a questo momento dal Consorzio e dai suoi membri. “Il focus del mio mandato – spiega il presidente Vitaliano Maccario – sarà dare continuità all’ottimo lavoro portato avanti fino ad ora dal presidente uscente Mobrici. Sarà fondamentale dare ancora più impulso a ciò che è stato fatto nell’ambito della ricerca scientifica, sulla Barbera e sui viari vitigni della denominazione. Lo stesso vale per ciò che concerne il fronte della promozione del Monferrato e delle sue punte di diamante, un lavoro che va sempre più concretizzato sia dentro i confini nazionali che fuori, procedendo verso una vera e propria internazionalizzazione della denominazione e del territorio in cui vini eccellenti prendono vita. Con quest’obiettivo opererò nel pieno rispetto del lavoro svolto e nel nome di una costante intesa con vicepresidenti e consiglieri”. “Auguro il meglio al nuovo presidente Vitaliano Macario – afferma il presidente uscente Filippo Mobrici – un imprenditore capace di portare un valore aggiunto ai progetti del Consorzio e sicuramente la persona giusta per traghettare il territorio verso importanti obiettivi futuri. Sono sicuro che il suo impegno sarà guidato dalla volontà di rendere sempre più centrale nel panorama enologico italiano il Monferrato e i suoi prodotti preziosi, sempre più riconosciuti per la loro altissima qualità. Lavoreremo insieme fianco a fianco, in un’unione d’intenti collettiva, verso una prospettiva virtuosa di sostegno comune del Monferrato del vino”. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2023