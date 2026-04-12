Attualità

Vino, Lollobrigida: “Basta allarmi su etichette da burocrati di Bruxelles”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Basta, non ce la facciamo piu’ ad inseguire burocrati che nei palazzi di Bruxelles, senza conoscere lanciano idee che noi siamo costretti a scoraggiare e come e’ avvenuto per l’Irlanda a cancellare”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a Verona, in apertura della 58esima edizione di Vinitaly. “Non esiste criminalizzare le nostre produzioni di qualità difenderemo i nostri prodotti, non perche’ non vogliamo etichette, anzi le vogliamo piu’ informative possibili, noi non vogliamo etichette allarmistiche che condizionano le persone che acquistano e consumano”.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vino, Coldiretti: le catene della burocrazia e i dazi pesano per 1,6 mld, liberare il settore

4 minuti fa

Sinner-Alcaraz, Max Giusti: “Ecco le 10 regole per godersi il Big Match in tv”

17 minuti fa

Auto fuoristrada nel leccese: morto il figlio di consigliere regionale Dino Basile﻿

33 minuti fa

Ragazzo ucciso a Induno Olona durante rissa: fermato 50enne

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio