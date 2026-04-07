Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio

(Adnkronos) – Ismea sarà presente alla 58ma edizione di Vinitaly (in programma a Verona dal 12 al 15 aprile) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, si spiega in una nota, "l’Istituto promuoverà due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al settore". Ad aprire il programma, domenica 12 aprile alle 12, l’incontro organizzato congiuntamente con il Masa “Il vino italiano dall’analisi di mercato alle politiche di settore – Il nuovo Bando OCM Promozione del vino nei mercati dei Paesi terzi”, dedicato all’analisi dello scenario competitivo e delle prospettive di crescita della domanda nei mercati esteri, anche alla luce dei recenti accordi di libero scambio con il Mercosur e l’ India. Nel corso dell’incontro il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste illustrerà il nuovo avviso per la presentazione dei progetti di promozione del vino nell’ambito dell’Intervento settoriale dedicato ai Paesi terzi, offrendo agli operatori un quadro aggiornato delle opportunità di sostegno all’internazionalizzazione. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 15, Ismea promuoverà il talk show “Gestione del rischio e credito: quali prospettive per la filiera vitivinicola verso la nuova Pac”, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche del settore e le novità del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026 e della Pac 2023-2027. L’incontro rappresenterà anche un’occasione di ascolto dei fabbisogni degli operatori, utile a orientare le future misure di sostegno. Per tutta la durata della manifestazione, Ismea garantirà la presenza presso il proprio desk di personale tecnico qualificato per fornire assistenza sulle misure e sugli strumenti di supporto alle imprese del comparto. Un’area interattiva dedicata ai vini a Indicazione Geografica coinvolgerà inoltre operatori e appassionati in attività divulgative e di approfondimento, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio delle produzioni certificate e testare il proprio livello di conoscenza. Con la partecipazione a Vinitaly 2026, conclude la nota, "Ismea conferma il proprio impegno a sostegno della competitività del sistema vitivinicolo nazionale, promuovendo conoscenza, strumenti finanziari e politiche di sviluppo capaci di accompagnare le imprese nei mercati globali e nelle sfide della transizione economica e climatica".

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2026