Vinitaly: al Maestro di potatura della vite Marco Simonit il Premio International Innovation 2023

(Adnkronos) – Il Premio Vinitaly International Innovation 2023 è stato assegnato al Maestro di potatura della vite Marco Simonit. Goriziano, ha ideato con l'amico e socio Pierpaolo Sirch il Metodo Simonit&Sirch che codifica le corrette regole di potatura della vite, è applicabile a tutte le sue forme di allevamento ed è usato in molte fra le più importanti aziende vinicole del mondo. La consegna è avvenuta a Verona in occasione della cerimonia di apertura della 55ma edizione del Vinitaly. Si tratta di un nuovo premio istituito quest'anno da Vinitaly per premiare personalità o aziende del mondo enologico e viticolo che si siano particolarmente distinte nel contesto internazionale per la loro meritoria attività di ricerca e sviluppo di progetti innovativi. A consegnare il riconoscimento a Marco Simonit è stato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Questa la motivazione: "Per la sua ricerca nel campo della viticoltura che lo porta ad offrire consulenza nei più importanti vigneti di tutto il mondo, per aver introdotto una tecnica di potatura ramificata meno invasiva e rispettosa della natura delle piante".



Pubblicato il 3 Aprile 2023