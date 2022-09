Vincenzo Riontino: “Finalmente dopo due anni torniamo a festeggiare la nostra Patrona”

Ritorna con tutti gli onori, dopo l’interruzione causa pandemica, la Festa Patronale in onore di Maria SS. Madre di Misericordia, in programma nei giorni 10, 11, 12 e 13 settembre 2022.

Le manifestazioni in onore della Santa Patrona di Zapponeta avranno il via sabato 10 settembre, quando il Primo Cittadino e l’Amministrazione comunale, insieme agli organizzatori del Comitato Zapponeta Eventi e alle autorità si appresteranno all’accensione delle luminarie in Piazza Aldo Moro, a seguire il concerto di Rosarione con la sua band Marecrea e il Dj Set nel fine serata.

Un fitto programma di eventi è atteso, infatti, nei giorni della Festa, che quest’anno vedrà anche la partecipazione del Vescovo Mons. Padre Franco Moscone, prevista per i riti liturgici del 12 settembre.

Non mancheranno infatti l’esibizione del concerto bandistico, il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto alle 23:30 di lunedì 12 settembre, musica dal vivo ed intrattenimento, fino a giungere alla serata del 13 settembre, quando ad allietare ed emozionare gli spettatori ci sarà la cantautrice Dolcenera.“Dopo due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, torneremo alla normalità, ad accompagnare per le vie cittadine la nostra Patrona, torneremo ad accogliere coloro i quali decideranno di ritornare nella nostra terra per riabbracciare i propri affetti più cari e per vivere insieme un momento di aggregazione e appartenenza.Da sempre, la Festa Patronale rappresenta per la nostra comunità un momento di devozione, e non vi nascondo una certa emozione personale che ho sempre avuto in questo momento, e quest’anno ancora di più nel viverla da Sindaco.

Vi trasmetto il mio sentimento, immaginando e sperando che lo stesso valga anche per voi. Desidererei che questo momento esalti il concetto di comunità che siamo, portando nelle case di ognuno di noi pace e serenità.

Vorrei che questi giorni di Festa siano per tutti noi e per i più giovani un’occasione per tenere vive le tradizioni e i valori che ci hanno trasmesso i nostri padri, i nostri nonni, le nostre famiglie.

Custodite gelosamente le vostre origini, le vostre radici, e tramandatele di generazione in generazione.

La mia speranza è unita al saluto che rivolgo a tutti voi concittadini, vicini e lontani, e al pensiero per chi non c’è più, per chi soffre, per gli anziani e per tutti coloro che sono in difficoltà. Possa la nostra Madre portare conforto nelle loro case.Orgoglioso di essere il Sindaco della mia comunità, auguro a tutti voi una buona Festa Patronale!”.Con queste sentite parole il Sindaco Vincenzo Riontino saluta ed esorta la sua comunità a partecipare alle attività in onore della Santa, per poter finalmente rivivere insieme momenti di pace e di gioia.

