Vincenzo Milillo è il nuovo direttore generale

Il Calcio Foggia 1920 completa l’organigramma ed ha annunciato tramite una nota sul proprio sito ufficiale un altro prestigioso tassello, il signor Vincenzo Milillo ricoprirà l’incarico di Direttore Generale, uomo da sempre di fiducia della famiglia Canonico. Milillo, in passato ha rivestito la carica di Direttore Tecnico dell’A.S. Bisceglie 1913, Direttore Sportivo del Molfetta Calcio e Responsabile del settore giovanile dell’Andria Calcio. Le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali del Calcio Foggia 1920: “Ringrazio il Presidente Nicola Canonico, persona eccezionale, imprenditore di primissimo livello e, non ultimo, grande competente di calcio, per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale. Il ruolo di Direttore Generale è un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere mettendo a disposizione del Calcio Foggia 1920 il massimo impegno e la massima serietà. Questa che intraprendo è una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in questo club centenario che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano. Forza Foggia!”. Inoltre il Foggia ha rinnovato la partnership con i centri commerciali GrandApulia e Mongolfiera. La società dei Satanelli ha annunciato tramite il proprio sito la partnership relativa alla prossima stagione e con i marchi dei due grandi centri commerciali della provincia, che appariranno sul retro delle maglie dei rossoneri. Nello specifico, sul retro della prima maglia rossonera apparirà il marchio GrandApulia, mentre sul retro della seconda maglia/awaw apparirà il Mongolfiera. New entry, infine, per la terza maglia: sul retro della terza divisa, infatti, apparirà il marchio Follie d’oro. Una collaborazione che oramai prosegue da anni e che è diventata una tradizione. STA NASCENDO IL FOGGIA DI ZEMANLANDIA ED IL 21 DEBUTTARA’ IN COPPA – In Coppa Italia avverrà il debutto per la truppa di Zeman, per poi affondare i colpi nel prossimo campionato di serie C. Nelle ultime due settimane i rinforzi per il tecnico boemo sono arrivati e l’ultimo in ordine di arrivo l’esperto Manuel Nicoletti, ideale per il gioco di Zeman. Confermato Michele Rocca, forse tra i migliori centrocampisti della C e poi una squadra seppur rinnovata che si sta completando e potrebbe esserlo ancora di più, se dovessero arrivare due difensori centrali. Il primo nome sulla lista del diesse Pavone è quello di Markic, ex Bisceglie e Viterbese, e poi quello di Dario Bergamelli, giocatore in uscita dalla Ternana. Invece, ancora valutazioni in corso per il fantasista Curcio, richiesto dal Monopoli ma su di lui ci sono anche altri club vigili e pronti a sferrare il colpo. In avanti, invece si vocifera del nome di Gabriele Bermardotto, in forza all’Avellino, accostato invano ma mai cercato dal Bari. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

