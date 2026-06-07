Vince mezzo milione al Gratta e Vinci ma non può ritirarli

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Vince mezzo milione al Gratta e Vinci con il biglietto comprato coi soldi dell'elemosina. E' la storia del 36enne nigeriano Imagbe Ehizomwengie, a Pesaro, come si legge sul Resto del Carlino. L'uomo, come ha raccontato al quotidiano, non aveva il permesso di soggiorno quando ha verificato la vincita: senza documenti validi, non era in grado di riscuotere il denaro. Ehizomwengie ha chiesto ad un amico di ritirare il denaro. I problemi, però, non sono finiti. L'amico si è considerato legittimo 'amministratore' della vincita e per ricomporre la situazione è stato necessario l'intervento di altri esponenti della comunità nigeriana. "Alla fine, è stato raggiunto un accordo: circa 250mila euro sono stati trasferiti sul conto del cugino, per far sì che quella parte della vincita rimanesse nella disponibilità della famiglia. Con quei soldi è stata acquistata un’attività commerciale a Falconara, la ’Mama African’, dove avrei dovuto lavorare una volta ottenuti i documenti", racconta Ehizomwengie. Solo nei giorni scorsi, si legge sul quotidiano, l'uomo – in Italia dal 2022 – ha ottenuto il permesso di soggiorno con la sentenza del Tribunale di Ancona.

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Pubblicato il 7 Giugno 2026