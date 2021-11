Vince l’imbarcazione “Rats on Fire”

Nella mattinata di domenica 14 novembre 2021, in una splendida giornata, seppur con poco vento, nello scenario delle limpide acque del golfo di Manfredonia, sul percorso Manfredonia – Mattinata, e ritorno, l’imbarcazione “rats on fire”, si è aggiudicata la 7^ edizione della regata Daunia Cup Lions Challenge Trophy, e riconquistato il trofeo che avevano già vinto nella 2^ e 5^ edizione.Mentre nelle due classifiche per categorie, si sono piazzati, e conquistato i relativi trofei: Categoria “ORC”: 1° – “rats on fire”, armatore Teseo Ranucci, Lega Navale Vieste; 2° – “black coconut”, armatori Di Corato-Ricucci-Belardinelli, Lega Navale Vieste; 3° – ”Shere khan – vaimo’”, armatore Giovanni Giannone, Lega Navale Foggia; Categoria “Libera”: 1° – “VEGA”, armatore Attilio Manfrini, Lega Navale Manfredonia; 2° – “CA VA”, armatore ASD Mediterraneo, Circolo Velico Molfetta;3° – “Rosetta”, armatori Ciliberti-Giannone-Noviello, Lega Navale Manfredonia; La Regata è inserita nel calendario ufficiale FIV Federazione Italiana Vela, zona VIII, Puglia, e quest’anno è una delle prove del campionato invernale di vela d’altura, organizzato dalla Lega Navale di Manfredonia, “Gargano winter race” Città di Manfredonia (http://www.regatedelgargano.it).L’ottima riuscita della manifestazione grazie al partner tecnico, la Lega Navale di Manfredonia, al coordinatore della regata, l’Ing. Salvatore Guglielmi del Lions Club “Manfredonia host”, e all’intesa con l’Avv. Mara Cerisano del Lions Club “Foggia U. Giordano”, tutti costituenti il comitato organizzatore.Nella serata si è svolta la cerimonia di premiazione presso la bella sede della Lega Navale in Viale Miramare, con l’intervento del Dr. Pier Luigi Pinto, Past Governatore Distretto 108AB (Puglia), dell’Ing. Salvatore Guglielmi, Responsabile “Cultura ed Economia del Mare” Lions Puglia, del Dr. Lamberto Perulli, Responsabile “Attività Sportive” Lions Puglia, della Dr.ssa Fanny Garzia, Presidente Lions Club Manfredonia Host, dell’Avv. Enrico Pellegrini, Presidente Lions Club Foggia “U. Giordano”, del Prof. Luigi Olivieri, Presidente Lega Navale Manfredonia, e del Consigliere allo sport, Arch. Roberto Centonza.Il ricavato della regata, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto in beneficenza alla LCIF Lions Club International Foundation ( http://www.lcif.org/IT ) per la realizzazione del service “Sight for Kids”, un programma che mobilita professionisti del settore oculistico e volontari per condurre screening della vista in scuole a basso reddito e offrire agli insegnanti formazione sulla salute degli occhi. A oggi 150.000 insegnanti formati da Sight for Kids hanno sottoposto a screening per l’ipovisione 24,1 milioni di bambini in tutto il mondo. Il programma ha fornito servizi gratuiti a 500.000 bambini.

